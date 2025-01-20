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وفاة ثلاث نساء غرقا في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

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وفاة ثلاث نساء غرقا في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

وفاة ثلاث نساء غرقا في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفادت مصادر محلية عن وفاة 3 نساء بينهن طفلة غرقاً .

وذلك بحاجز مائي بمنطقة "المغربة" في المحويت أثناء قيامهن بجلب المياه من الحاجز قرب إحدى قرى المنطقة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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