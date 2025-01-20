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هذا ماقالته الصحفية غدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها (محزن) - أخبار كلمتك

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هذا ماقالته الصحفية غدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها (محزن) - أخبار كلمتك

هذا ماقالته الصحفية غدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها (محزن) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:56 مساءً - كلمتك: خاص

 

تحدثت الصحفية غدير الشرعبي الليلة بشأن قضية مقتل والدها

وقالت غدير الشرعبي في تغريدة لها على حائط صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك:


٢١ يوم لمقتلك يا أبي،
٢١ يوم وأنت بـ الثلاجة،
٢١ يوم واحنا نمشي بـكل إجراء قانوني عشان ناخذ بحقك،
٢١ يوم والنيابة تنتظر وصول ملفك بفارغ الصبر،
عشان تثبت للجميع إنها أهل لثقة والدين!
٢١ يوم أني وثلاثين مليون يمني ننتظر حكم قصاص قاتلك،

وتابعت بالقول:
أشتي أدفن جسدك الطاهر يا حبيبي،
وأمر دفنك ما بيجي الا من أجهزتنا القضائية ،

واختتمت بالقول:
جسد أبوكم الطاهر يا قُضاة تعز منتظر منكم تطبيق العداله له بـ أقرب وقت عشان يندفن.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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