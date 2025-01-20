بشرى سارة بشأن استئناف تشغيل التيار الكهربائي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:36 مساءً - كلمتك: خاص
أصدرت مؤسسة الكهرباء بمحافظة شبوة تصريحاً جديداً
وأكدت مؤسسة الكهرباء إن السلطة المحلية وجهت بتوفير ثلاث ناقلات ديزل بشكل عاجل لمحطات الكهرباء في عتق، بيحان، و النقوب
أصدرت مؤسسة الكهرباء بمحافظة شبوة تصريحاً جديداً
وأكدت مؤسسة الكهرباء إن السلطة المحلية وجهت بتوفير ثلاث ناقلات ديزل بشكل عاجل لمحطات الكهرباء في عتق، بيحان، و النقوب
موضحاً ان ذلك التوجيهات تأتي بهدف استئناف تشغيل التيار الكهربائي في محطتي كهرباء بيحان والنقوب
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