الرياضة - 11:16 - بعد طول انتظار «Wi-Fi Calling».. تفاصيل إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - بعد طول انتظار «Wi-Fi Calling».. تفاصيل إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

مدبولي يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس - أخبار كلمتك

مدبولي يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس - أخبار كلمتك

عبد اللطيف: سنتعامل بحزم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس - أخبار كلمتك

عبد اللطيف: سنتعامل بحزم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس - أخبار كلمتك

وزارة الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات - أخبار كلمتك

وزارة الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات - أخبار كلمتك

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول - أخبار كلمتك

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول - أخبار كلمتك

مدبولي يغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا - أخبار كلمتك

مدبولي يغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا - أخبار كلمتك

وفاة اكاديمي بارز أثناء تأدية عمله بقاعة المحاضرات في تعز (مؤلم) - أخبار كلمتك

وفاة اكاديمي بارز أثناء تأدية عمله بقاعة المحاضرات في تعز (مؤلم) - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وباردة نسبياً - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وباردة نسبياً - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم - أخبار كلمتك

بيتكوين تسجل مستوى قياسيًّا جديدًا مع بدء العد التنازلي لتنصيب ترامب - أخبار كلمتك

بيتكوين تسجل مستوى قياسيًّا جديدًا مع بدء العد التنازلي لتنصيب ترامب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اغلاق قضية المعلمة نسرين اديب بعد مقتلها في عدن على يد زوجها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اغلاق قضية المعلمة نسرين اديب بعد مقتلها في عدن على يد زوجها - أخبار كلمتك

اغلاق قضية المعلمة نسرين اديب بعد مقتلها في عدن على يد زوجها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:52 صباحاً - كلمتك/

أغلق القضاء في العاصمة عدن، الأحد، ملف دعوى قضائية كانت قد رفعتها المعلمة نسرين قبل مقتلها، للمطالبة بالطلاق من زوجها، بسبب تعرضها للعنف المستمر.

وأفادت مصادر حقوقية أن القاضي أعلن انقضاء الدعوى نتيجة وفاة المدعية، التي لقيت مصرعها الأسبوع الماضي على يد زوجها، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا في المدينة.

وكانت المعلمة نسرين قد ناشدت المحكمة خلال جلسات سابقة بالحصول على الطلاق، موثقة تعرضها للعنف والإرهاب من قبل زوجها.

وذكرت المصادر أن الزوج حاول سابقًا إرهابها بربط قنبلة يدوية على باب منزلها، مهيأة للانفجار فور فتح الباب، إلا أن الجيران اكتشفوا القنبلة وتم إبطالها قبل وقوع الكارثة، ورغم كل ذلك، لم تصدر المحكمة اي حكم لصالح المعلمة في حينه.

وأقدم الزوج الأسبوع الماضي على اعتراض حافلة مدرسية كانت تقل المعلمة نسرين مع طلابها في خط التسعين بمديرية المنصورة، وأطلق النار عليها مباشرة وأرداها قتيلة، ولاذ بالفرار.

وأثارت الجريمة صدمة واسعة في الأوساط التعليمية والمجتمعية، حيث نددت منظمات حقوقية ونقابات تعليمية بالصمت الأمني تجاه قضية المعلمة، مطالبين بالقبض على الجاني ومحاسبته.

وجاءت الجريمة في ظل تقاعس أمني عن ضبط الجاني، رغم تهديده السابق وإرهابه للضحية، وعدم اتخاذ أي إجراءات لحمايتها أو ملاحقته، مما مكنه من ارتكاب جريمته والفرار دون عوائق.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

عاجل : ترقب هذا الأمر لجماعة الح وثي اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق