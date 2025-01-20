القومي لتنظيم الاتصالات: مكالمات الواي فاي تعتمد بشكل أساسي على شبكات الإنترنت الأرضي - أخبار كلمتك

القومي لتنظيم الاتصالات: مكالمات الواي فاي تعتمد بشكل أساسي على شبكات الإنترنت الأرضي - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

الاتحاد السكندري بنعي ميمى الشربينى - أخبار كلمتك

الاتحاد السكندري بنعي ميمى الشربينى - أخبار كلمتك

الزمالك يكرم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الجديدة - أخبار كلمتك

الزمالك يكرم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الجديدة - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن تحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن تحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من اطلاق سراح احمد ماهر في عدن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من اطلاق سراح احمد ماهر في عدن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

مؤسسة قلب الوطن للتنمية المستدامة تزور مكتب مؤسسة أمل لرعاية الايتام و الفقراء بعدن - أخبار كلمتك

مؤسسة قلب الوطن للتنمية المستدامة تزور مكتب مؤسسة أمل لرعاية الايتام و الفقراء بعدن - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة لم تحدث من قبل - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة لم تحدث من قبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تشكر مصر وقطر وأمريكا على جهود وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تشكر مصر وقطر وأمريكا على جهود وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

صرف مرتبات هذه القوات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صرف مرتبات هذه القوات - أخبار كلمتك

صرف مرتبات هذه القوات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:17 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت مصادر عن تدشّين صرف مرتبات ألوية العمالقة الجنوبية

 

وأفادت مصادر ان بنك القطيبي دشن عملية صرف مرتبات ألوية العمالقة الجنوبية لـ شهر ديسمبر .2024 .

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

عقب تعثر سفره.. دعوات عاجلة بشان الشاب الهمزة في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق