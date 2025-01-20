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هنو يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات فعاليات «الأيام الثقافية المصرية في قطر» - أخبار كلمتك

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هنو يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات فعاليات «الأيام الثقافية المصرية في قطر» - أخبار كلمتك

هنو يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات فعاليات «الأيام الثقافية المصرية في قطر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 03:56 مساءً - عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مع القائمين على تنظيم فعاليات «الأيام الثقافية المصرية في قطر»، لمناقشة الموقف التنفيذي لمعرض الحرف التراثية والخطة العامة للعروض الفنية والتصور العام للفعاليات المزمع إقامتها.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الثقافة على ضرورة أن تعبر المعروضات تعبيرًا صادقًا عن الهوية المصرية الأصيلة وتاريخ مصر العريق، مشددًا على أهمية التناغم بين مختلف العروض الثقافية والفنية المقدمة، وكذلك تحقيق التنوع في الفعاليات بحيث تعكس الأقاليم المصرية المختلفة بما يبرز ثراء وتعدد ثقافات مصر.

وأشار الوزير إلى أهمية إبراز الحرف التراثية المصرية كجزء من هوية مصر الثقافية، والعمل على تقديمها بطريقة تجذب الجمهور وتعكس الروح الإبداعية المتجذرة في الثقافة المصرية.

من جانبهم، استعرض القائمون على التنظيم التصور المبدئي للفعاليات، والذي يشمل مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي تحتفي بمصر وتراثها، مؤكدين التزامهم بتقديم فعاليات متميزة تلبي تطلعات الجمهور وتعكس قيمة التعاون الثقافي بين البلدين.

وشدد وزير الثقافة، في ختام الاجتماع، على أهمية الالتزام بالجودة في تقديم العروض والفعاليات، مع التركيز على إبراز الصورة الحضارية لمصر وتعزيز الروابط الثقافية مع قطر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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