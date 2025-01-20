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الرياضة - 06:16 - برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن حال الطقس غدا الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:16 - برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن حال الطقس غدا الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن حال الطقس غدا الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 06:16 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء 21 يناير 2025.

الطقس غدا في مصر

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أنه في وقت الليل وفي الصباح الباكر سيسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس غدا أول أيام الشتاء رسميا
حالة الطقس غدا

الظواهر الجوية في الطقس غدا

وأشار خبراء الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفت الخبراء إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية تمتد مساء إلى محافظة الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا
الطقس غدا

وذكرت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1: 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2 والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر
الطقس غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
العاصمة الإدارية 22 12
6 أكتوبر 22 12
بنها 23 13
دمنهور 22 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 22 11
دمياط 20 15
بورسعيد 19 16
الإسماعيلية 22 11
السويس 22 10
العريش 21 9
رفح 20 11
رأس سدر 24 11
نخل 19 1
كاترين 14 00
الطور 23 11
طابا 22 10
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 21 11
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 10
السلوم 18 10
سيوة 21 11
رأس غارب 23 14
الغردقة 22 15
سفاجا 24 14
الأقصر 27 10
أسوان 27 13
الوادي الجديد 28 12
أبو سمبل 26 14

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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