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«كاك بنك» ينظم ورشة عمل لمناقشة أهداف الخطة الاستراتيجية مع مدراء فروع البنك - أخبار كلمتك

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«كاك بنك» ينظم ورشة عمل لمناقشة أهداف الخطة الاستراتيجية مع مدراء فروع البنك - أخبار كلمتك

«كاك بنك» ينظم ورشة عمل لمناقشة أهداف الخطة الاستراتيجية مع مدراء فروع البنك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 03:37 مساءً - كلمتك/خاص:

نظمت الإدارة العامة لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» صباح اليوم الاثنين في الإدارة العامة بعدن ورشة عمل موسعة لمناقشة أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية المقبلة، بمشاركة مدراء فروع البنك من مختلف المحافظات، وبحضور د/ مراد النشمي مدير الاكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية.

جاءت الورشة ضمن جهود قيادة البنك ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ "حاشد الهمداني" المستمرة لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وركزت لمناقشة  أهداف الخطة الاستراتيجية للبنك في السنوات الخمس القادمة، ووضع أسس وخطط  لتنفيذ هذه الأهداف وتعزيز  مكانة البنك في السوق المصرفي.

وخلال الورشة، استعرضت الإدارة العليا أهم الأبعاد التي تتضمنها الخطة، وتهدف إلى تحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات، مع التركيز على الابتكار الرقمي، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد مساعد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الزراعي والسمكي، الأستاذ/ عبده محسن عبد الرب على أهمية عقد هذه الورشة لطرح أفكار مدراء الفروع وآرائهم الهادفة لتطعيم وتعزيز أهداف الخطة الاستراتيجية التي وضعت لخمس سنوات قادمة مشيراً إلى أهمية دور مدراء الفروع في تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية، موضحاً أن تعاون الجميع ومساهماتهم ستكون الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف البنك المستقبلية.

واختتمت الورشة بعدة توصيات ومقترحات عملية تمهيدًا لصياغة الخطة التنفيذية النهائية، مع التأكيد على مواصلة عقد مثل هذه الورش لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار بين جميع مستويات الإدارة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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