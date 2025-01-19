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سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور - أخبار كلمتك

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سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:14 مساءً - سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار  تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الخضار في  سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، في السطور الآتية:

اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 18 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 18 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  12 إلى 16 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 14 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 24 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر فول أخضر من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 15 جنيها.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 33 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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