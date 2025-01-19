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طالبة جامعية تقع ضحية احتيال مالي عبر الإنترنت بسبب ملابس نسائية - أخبار كلمتك

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طالبة جامعية تقع ضحية احتيال مالي عبر الإنترنت بسبب ملابس نسائية - أخبار كلمتك

طالبة جامعية تقع ضحية احتيال مالي عبر الإنترنت بسبب ملابس نسائية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 09:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

تعرضت طالبة جامعية تدرس في جامعة تعز لعملية نصب واحتيال بعد أن قامت بتحويل مبلغ مالي قدره 7500 ريال سعودي إلى شخص يُدعى م ع الوصابي. البائع المزعوم كان قد أعلن عبر إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي عن بيع ملابس بأسعار مغرية، لكنه استلم المبلغ ولم يقم بإرسال البضائع المتفق عليها..

الطالبة، التي تعاني من أوضاع مادية صعبة، كانت تسعى لكسب دخل بسيط من خلال مساعدة زميلاتها في شراء احتياجاتهن مقابل عمولات رمزية. وبعد أن قامت بعرض الصور التي وفرها البائع لزميلاتها، جُمعت المبالغ وأُرسلت إلى المتهم، الذي اختفى بعد استلام الأموال..

تحريات خاصة كشفت أن المتهم كان يعمل سابقاً في محل ملابس بصنعاء، لكنه طُرد بسبب تورطه في قضايا سرقة ونصب..

الطالبة وجهت نداءً للجهات الأمنية في صنعاء للتحرك الفوري للقبض على المتهم واسترجاع حقوقها وحقوق زميلاتها. كما دعت إلى وضع ضوابط أكثر صرامة للمعاملات التجارية عبر الإنترنت لمنع تكرار مثل هذه الحوادث..

هذه الواقعة تسلط الضوء على المخاطر المتزايدة للتعاملات غير الموثوقة عبر الإنترنت، وتدعو الجميع لتوخي الحذر والتأكد من مصداقية الجهات المعلنة قبل تحويل أي أموال..
قاسم العمري :
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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