سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي - أخبار كلمتك

يخرج من الافواه كالدخان.. بيع منتج للاطفال على شكل شيشة الكترونية في عدن - أخبار كلمتك

يخرج من الافواه كالدخان.. بيع منتج للاطفال على شكل شيشة الكترونية في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:جرحى باندلاع اشتباكات داخل سوق القات - أخبار كلمتك

عاجل:جرحى باندلاع اشتباكات داخل سوق القات - أخبار كلمتك

قاتل زوجته المعلمة يتصل بالامن بعدن ويخبرهم(العجلة من الشيطان)ويتوعد هؤلاء بالقتل - أخبار كلمتك

قاتل زوجته المعلمة يتصل بالامن بعدن ويخبرهم(العجلة من الشيطان)ويتوعد هؤلاء بالقتل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 500 جنيه.. فيلم «المستريحة» مهدد بالسحب من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 500 جنيه.. فيلم «المستريحة» مهدد بالسحب من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض المواد الدراسية بالبكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض المواد الدراسية بالبكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم عن «البكالوريا المصرية»: لو لقينا حاجة أفضل لمصلحة ولادنا هنعملها - أخبار كلمتك

وزير التعليم عن «البكالوريا المصرية»: لو لقينا حاجة أفضل لمصلحة ولادنا هنعملها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الطلاب اليمنيون في مصر يستمرون بوقفاتهم الاحتجاجية ويصدرون بياناً عاجلاً - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الطلاب اليمنيون في مصر يستمرون بوقفاتهم الاحتجاجية ويصدرون بياناً عاجلاً - أخبار كلمتك

الطلاب اليمنيون في مصر يستمرون بوقفاتهم الاحتجاجية ويصدرون بياناً عاجلاً - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 01:41 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدر الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في مصر بياناً عاجلاً ضمن وقفاتهم الاحتجاجية الاسبوعية امام مبنى السفارة اليمنية في القاهرة اليوم الاحد الموافق ١٩/يناير/٢٠٢٥ للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتراكمة عند الدولة منذ العام ٢٠٢٣، وجه البيان الى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وجاء فيه:

بيان طلابي هام وعاجل صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج - مصر.

إلى: فخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء المحترمين..

نحن، الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، نعبر عن استنكارنا الشديد للتاخير المستمر  للأرباع المستحقة وعدم صرف مستحقاتنا أولًا بأول.
إننا في العام 2025، في الوقت الذي لم نستلم مستحقاتنا المالية لعام 2023 . وقد تراكمت علينا الديون حتى تجاوزت مستحقاتنا الستة أرباع، وأصبحنا مهددين بالطرد من مساكننا، وعاجزين عن توفير متطلبات العيش الكريم أو مواصلة تعليمنا.
وعليه، فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل وتوجيه وزارة التعليم العالي ووزارة المالية لسرعة تلبية المطالب التالية:

أولا: الاسراع في تعزيز مستحقات الطلاب الذين لم يتم التعزيز لهم في الربع الثالث ٢٠٢٣رغم أنهم في فترة التمديد القانوني.

ثانيا: صرف المستحقات المالية المتأخرة لجميع الطلاب، والتي تشمل:
الربع الرابع لعام 2023، أربعة أرباع لعام 2024، الربع الأول لعام 2025.

ثالثا: إعداد وإرسال كشوفات الأرباع المستحقة بشكل منتظم ودون تأخير، وتجنب ترك مستحقات الطلاب حبيسة الأدراج.

رابعا: معالجة مشكلة رسوم طلاب الامتياز لعدم تمكنهم من استخراج وثائقهم بسبب الرسوم الإضافية بالعملة الصعبة.

ونحمل الحكومة مسؤلية تفاقم المعاناة التي وصلنا إليها خلال العامين الماضيين، كما نؤكد أننا سنواصل تصعيدنا السلمي من خلال الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات.

صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج- جمهورية مصر العربية. 
الأحد ١٩-١- ٢٠٢٥ م

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الجيش الإسرائيلي يعلن بانه لا وقف لإطلاق النار لهذا السبب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق