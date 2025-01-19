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السلطة المحلية في شبوة تعلن عن تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة بمبلغ ضخم - أخبار كلمتك

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السلطة المحلية في شبوة تعلن عن تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة بمبلغ ضخم - أخبار كلمتك

السلطة المحلية في شبوة تعلن عن تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة بمبلغ ضخم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 01:41 مساءً - كلمتك/ خاص

تعلن السلطة المحلية في محافظة #شبوة، برئاسة محافظ شبوة، ابن الوزير، عن تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة بمبلغ يقدر بأكثر من 6 مليار ريال، تشمل المشاريع ما يلي:
1.إنشاء كلية الطب البشري بجامعة شبوة: خطوة نحو تأهيل الأطباء وتلبية احتياجات القطاع الصحي في المنطقة.

2. بناء مدرسة الفقيد البحري بمديرية بيحان: لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

3. إنارة وبناء مدرجات ومضمار ملعب الفقيد الخليفي: لتطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز الأنشطة الرياضية.

4. تعشيب ملعب نادي التضامن عتق: تعزيز البيئة الرياضية وتشجيع الفرق المحلية على الأداء الأفضل.

5. ترميم المجمع الحكومي في مديرية عين: لضمان تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية.

6. إنشاء مدرسة الشبكة بمديرية عتق: لتلبية احتياجات التعليم وتعزيز الفرص التعليمية للأطفال في المنطقة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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