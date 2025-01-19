السلطة المحلية في شبوة تعلن عن تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة بمبلغ ضخم - أخبار كلمتك

تعلن السلطة المحلية في محافظة #شبوة، برئاسة محافظ شبوة، ابن الوزير، عن تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة بمبلغ يقدر بأكثر من 6 مليار ريال، تشمل المشاريع ما يلي:
1.إنشاء كلية الطب البشري بجامعة شبوة: خطوة نحو تأهيل الأطباء وتلبية احتياجات القطاع الصحي في المنطقة.
2. بناء مدرسة الفقيد البحري بمديرية بيحان: لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
3. إنارة وبناء مدرجات ومضمار ملعب الفقيد الخليفي: لتطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز الأنشطة الرياضية.
4. تعشيب ملعب نادي التضامن عتق: تعزيز البيئة الرياضية وتشجيع الفرق المحلية على الأداء الأفضل.
5. ترميم المجمع الحكومي في مديرية عين: لضمان تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية.
6. إنشاء مدرسة الشبكة بمديرية عتق: لتلبية احتياجات التعليم وتعزيز الفرص التعليمية للأطفال في المنطقة.
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