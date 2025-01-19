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الحوثيين يعلنون وقف الحرب - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون وقف الحرب - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون وقف الحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 09:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال القيادي بجماعة الحوثيين محمد البخيتي بحسابه بمنصة اكس:مع اقتراب موعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ نؤكد التزامنا بوقف عملياتنا العسكرية المساندة لغزة وعلى الكيان الصهيوني وحلفائه الإلتزام بتنفيذ الاتفاق لتجنب عودة المواجهات العسكرية.
واضاف:
(وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) صدق الله العظيم

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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