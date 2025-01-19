قال القيادي بجماعة الحوثيين محمد البخيتي بحسابه بمنصة اكس:مع اقتراب موعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ نؤكد التزامنا بوقف عملياتنا العسكرية المساندة لغزة وعلى الكيان الصهيوني وحلفائه الإلتزام بتنفيذ الاتفاق لتجنب عودة المواجهات العسكرية.
واضاف:
(وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) صدق الله العظيم
الحوثيين يعلنون وقف الحرب - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 09:47 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال القيادي بجماعة الحوثيين محمد البخيتي بحسابه بمنصة اكس:مع اقتراب موعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ نؤكد التزامنا بوقف عملياتنا العسكرية المساندة لغزة وعلى الكيان الصهيوني وحلفائه الإلتزام بتنفيذ الاتفاق لتجنب عودة المواجهات العسكرية.
قال القيادي بجماعة الحوثيين محمد البخيتي بحسابه بمنصة اكس:مع اقتراب موعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ نؤكد التزامنا بوقف عملياتنا العسكرية المساندة لغزة وعلى الكيان الصهيوني وحلفائه الإلتزام بتنفيذ الاتفاق لتجنب عودة المواجهات العسكرية.
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