هيئة الاستثمار تستضيف فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر نحو مستقبل مستدام" - أخبار كلمتك

هيئة الاستثمار تستضيف فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر نحو مستقبل مستدام" - أخبار كلمتك

وزير الصناعة: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

وزير الصناعة: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر - أخبار كلمتك

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر - أخبار كلمتك

قناة عبرية: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

قناة عبرية: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة - أخبار كلمتك

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة - أخبار كلمتك

وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة - أخبار كلمتك

وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تعديل تشغيل مترو الأنفاق اليوم لهذا السبب - أخبار كلمتك

تعديل تشغيل مترو الأنفاق اليوم لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مقراط يتوعد بفتح ملفات لفاسدين من العيار الثقيل في عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مقراط يتوعد بفتح ملفات لفاسدين من العيار الثقيل في عدن - أخبار كلمتك

مقراط يتوعد بفتح ملفات لفاسدين من العيار الثقيل في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 10:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

سخر الصحفي علي منصور مقراط من فساد فاحش لكثير من المسؤولين والقيادات العسكرية في عدن وبعض المحافظات المحررة الذي صار مستفز للمواطنين الذين يعانون الحرمان من ابسط متطلبات الحياة ويتضورون جوعا

وتوعد مقراط بفتح ملفات فاسدين من العيار الثقيل وبالاسماء بما في ذلك اقرب الأصدقاء والاصحاب إليه .

وعبر مقراط عن حزنه وألمه العميق من الاوضاع المعيشية الصعبة لمواطني عدن خصوصاً عحزت أسر عن الحصول على وجبة غذاء وروتي في اليوم بينما يشاهدون مسؤولين كانوا إلى الامس القريب لايجدون مكانا يبيتون فيه بعدن اصبحوا يمتلكون القصور ويمرون أمامهم بسيارات تنقل كميات اللحوم والوجبات الضخمة إلى بيوتهم الجديدة في ولائم لا أول ولا آخر لها دون ذرة حياء أو خوف من الله الذي يرفض هذا الظلم والفحشاء وسوف يلاقونها يوم العقاب أمامهم ولن ينفعهم محامي ولا مسؤول يدفع العقاب المحتوم

واختتم قائلا : صحيح ساتعرض للحرب وحياتي محفوفة بالخطر .لكن الله كبير مثلما سخر قوته لاخراج الصحفي أحمد ماهر صباح أمس من السجن براءة أسأله أن يكون في عوني وعون الناس الفقراء والمقهورين في عدن الحبيبة ويدفع عنها هذا الكابوس من احقر البشر

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الكشف عن أزمة غاز في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق