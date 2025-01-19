مقراط يتوعد بفتح ملفات لفاسدين من العيار الثقيل في عدن - أخبار كلمتك

سخر الصحفي علي منصور مقراط من فساد فاحش لكثير من المسؤولين والقيادات العسكرية في عدن وبعض المحافظات المحررة الذي صار مستفز للمواطنين الذين يعانون الحرمان من ابسط متطلبات الحياة ويتضورون جوعا

وتوعد مقراط بفتح ملفات فاسدين من العيار الثقيل وبالاسماء بما في ذلك اقرب الأصدقاء والاصحاب إليه .

وعبر مقراط عن حزنه وألمه العميق من الاوضاع المعيشية الصعبة لمواطني عدن خصوصاً عحزت أسر عن الحصول على وجبة غذاء وروتي في اليوم بينما يشاهدون مسؤولين كانوا إلى الامس القريب لايجدون مكانا يبيتون فيه بعدن اصبحوا يمتلكون القصور ويمرون أمامهم بسيارات تنقل كميات اللحوم والوجبات الضخمة إلى بيوتهم الجديدة في ولائم لا أول ولا آخر لها دون ذرة حياء أو خوف من الله الذي يرفض هذا الظلم والفحشاء وسوف يلاقونها يوم العقاب أمامهم ولن ينفعهم محامي ولا مسؤول يدفع العقاب المحتوم

واختتم قائلا : صحيح ساتعرض للحرب وحياتي محفوفة بالخطر .لكن الله كبير مثلما سخر قوته لاخراج الصحفي أحمد ماهر صباح أمس من السجن براءة أسأله أن يكون في عوني وعون الناس الفقراء والمقهورين في عدن الحبيبة ويدفع عنها هذا الكابوس من احقر البشر