الرياضة - 08:26 - بكام الطن؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 08:26 صباحاً - شهدت أسعار الحديد والأسمنت، حالةً من الهدوء النسبي داخل أرض المصنع بمستهل تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025، باعتبارهما من أبرز السلع التي يهتم بها المواطنون خاصة الراغبين في تشييد المباني أو ترميمها.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الحديد اليوم الأحد 19 يناير 2025

سجل سعر طن حديد عز نحو 38800 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37000 جنيه، أما عن سعر طن حديد المصريين فوصل إلى 38500 جنيه.

ويبلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 36400 جنيه، أما عن سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 35700 جنيه، في حين وصل سعر طن حديد بشاي إلى 38600 جنيه، ومصر ستيل بلغ سعر الطن نحو 37000 جنيه.

أسعار الحديد عالميًّا

بلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميًّا 446 دولارًا للطن، فيما سجل متوسط سعر الحديد الخام عالميًّا نحو 98.31 دولار للطن، أما عن متوسط سعر خام البیلیت فوصل إلى 445 دولارًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 19 يناير 2025

سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2790 جنيهًا، في حين بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2770 جنيهًا، أما عن سعر طن أسمنت حلوان فوصل إلى 2860 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

سجل سعر طن أسمنت الواحة نحو 2160 جنيهًا، كما بلغ سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2260 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

وصل سعر طن أسمنت الواحه الأبيض إلى 4140 جنيهًا، وسجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء نحو 4000 جنيه.