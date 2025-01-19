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قصور الثقافة بالإسماعيلية تقيم لقاءات وأنشطة فنية متنوعة احتفالاً بعيد الشرطة - أخبار كلمتك

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قصور الثقافة بالإسماعيلية تقيم لقاءات وأنشطة فنية متنوعة احتفالاً بعيد الشرطة - أخبار كلمتك

قصور الثقافة بالإسماعيلية تقيم لقاءات وأنشطة فنية متنوعة احتفالاً بعيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:21 صباحاً - شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

واحتفالا بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية، نظمت مكتبة أبو صوير، لقاء أوضح خلاله عبد الرحمن فراج، سبب اختيار 25 يناير يوما للاحتفال، أعقبه ورشة تصميم لوحات فنية معبرة.

قصور الثقافة في الإسماعيلية

كما أقيمت مسابقة في المعلومات العامة ببيت ثقافة التل الكبير قدمتها شيماء محروس، أخصائي المكتبة.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة شعيب خلف، مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقامت مكتبة السبع آبار الثقافية ورشة حكي بعنوان «الملك توت عنخ آمون» بمناسبة عيد الأثريين، تحدث خلالها جميل يوسف، أخصائي المكتبة، عن أسرار حياة الملك مستعرضا أهم محتويات المقبرة الخاصة به وما تحتويه من كنوز.

قصور الثقافة في الإسماعيلية

وأعدت مكتبة علي الراعى بالريّاح لقاء بعنوان «إنجازات الدولة لمنع الاختناقات المرورية وحوادث الطرق» تحدث خلاله محمد أمين عن مشروعات البنية التحتية والأخرى الخاصة بتطوير شبكات الطرق والكباري من أجل سلامة المواطنين، وذلك بحضور طالبات مدرسة التمريض بالقنطرة غرب.

قصور الثقافة في الإسماعيلية

فيما شهد بيت ثقافة الشيخ زايد، لقاء شرحت خلاله سارة حسن مدير البيت، آلية عمل الكاميرا، ومراحل تطورها عبر الزمن. موضحة أن الكاميرا تعمل بطريقة مشابهة لعمل العين، حيث تلتقط الضوء المنعكس من الأشياء المراد تصويرها.

كما استعرضت مراحل تطور آلات التصوير، مشيرة إلى أن الكاميرات في الماضي كانت ضخمة وثقيلة الوزن، ويحتاج المصور إلى تنفيذ خطوات عديدة لطباعة الصور، مقارنة بسهولة التصوير في الوقت الحالي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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