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الرياضة - 11:21 - مقابل 90 فلسطينية.. ننشر صور أول 3 رهائن إسرائيليات تفرج عنهن حماس اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:21 - مقابل 90 فلسطينية.. ننشر صور أول 3 رهائن إسرائيليات تفرج عنهن حماس اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - مقابل 90 فلسطينية.. ننشر صور أول 3 رهائن إسرائيليات تفرج عنهن حماس اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:21 صباحاً - نشرت حركة حماس، أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيفرج عنهم ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء ضمن الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أنها ستفرج اليوم الأحد، عن 3 محتجزات وهن رومي جونين 24 عاماً، وإميلي دماري 28 عاما، ودورون شطنبر خير 31 عاما.

رومي جونين

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» فى خبر عاجل، أن المحتجزات الثلاث جميعهن مدنيات وسيتم في مقابل تسليمهن إطلاق سراح 90 سيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد، 06:30 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.

إميلي دماري

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، تبدأ الأولى صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

دورون شطنبر خير

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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