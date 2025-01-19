الرياضة - 08:26 - شاحنات مساعدات تنطلق من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 08:26 صباحاً - انطلقت شاحنات مساعدات من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة، مع اقتراب موعد وقف إطلاق النار في القطاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
ويبدأ صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 8.30 سريان قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أكثر من 460 يوما من الحرب المستعرة التي خاضتها سلطات الاحتلال.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء.
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