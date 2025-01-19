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الرياضة - 08:26 - شاحنات مساعدات تنطلق من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - شاحنات مساعدات تنطلق من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - شاحنات مساعدات تنطلق من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 08:26 صباحاً - انطلقت شاحنات مساعدات من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة، مع اقتراب موعد وقف إطلاق النار في القطاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ويبدأ صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 8.30 سريان قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أكثر من 460 يوما من الحرب المستعرة التي خاضتها سلطات الاحتلال.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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