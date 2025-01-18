الهويدي: الكل يعلم أسباب ارتفاع أسعار الوقود فمالحل؟ - أخبار كلمتك

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها البلد وارتفاع أسعار السلع بشكل عام يواجه المواطنون ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الوقود.

فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة؟

حول هذا الموضوع أفاد الأخ عبدالله قائد الهويدي رئيس مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط و رئيس مجلس قيادة اللجان النقابية في شركة النفط اليمنية فرع عدن موضحاً عن الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الوقود قائلا :

تكمن أهم اسباب الزيادة في الوقود المستورد للارتفاع العالمي لأسعار النفط، إذ تشهد الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط الخام، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الوقود المكرر المستورد.

كما وأن تدهور قيمة العملة المحلية تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار المحلية.

أيضاً فإن رفع الدعم الحكومي عن الوقود والتي ساهمت قرارات الحكومة في زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

و اضاف الهويدي بأن شركة النفط تواجه تحديات كبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث تضطر إلى شراء الوقود بأسعار مرتفعة مع تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملة الاجنبية مما جعلها في خياران لا ثالث لهما:

١- وقف استيراد الوقود والذي سيؤدي إلى شلل تام في حركة النقل وتوقف الحياة الطبيعية.

٢- زيادة أسعار البيع بالرغم من الخسائر التي تتكبدها الشركة ، إلا أنها إن اضطرت لزيادة أسعار البيع لن تكون بهدف جني الأرباح بل بالكاد لتغطية التكاليف المتزايدة.

وناشد الاخ عبدالله الهويدي الحكومة سرعة العمل الجاد دون اختلاق أعذار واهية لإعادة تشغيل مصفاة عدن إن كان لديها مصداقية و جدية في الخروج مما نحن فيه من أزمات و التي ما لم يقوموا بها فهم اي الحكومة شركاء في تعميق الأزمات واستفحالها حد تعبيره

واصفاً المصفاة بأنها كانت مع شركة النفط تمثلان شراكة تكاملية، وبعودتها يعود شريان الحياة للتدفق وبتشغيلها ستحل كل الأزمات وما سواها فحلول ترقيعية كاذبة، والحكومة للأسف تعلم يقيناً أسباب تلك الزيادات والأزمات المستمرة ولكنها تتنصل من الواجب الذي لا يسقط عنها إلا بحل أو فلترحل.



ودعا رئيس نقابة شركة النفط كافة وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية، ونشر أخبار صحيحة وموضوعية، والابتعاد عن المبالغة والتشهير و توضيح الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الوقود وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها شركة النفط للتخفيف من آثار هذه الأزمة على المواطنين.

و وجهه الهويدي في تصريحه بكلمة اختصها للمواطن قال فيها: إننا ندرك تمام الإدراك حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ولكن نؤكد أن هذه الزيادة ناتجة عن عوامل خارجة عن إرادة الشركة، وما نحن الا فرع للشركة في عدن ونأمل من وزارة النفط والمعادن والإدارة العامة للشركة لتكثيف جهودهما لإيجاد حلول عاجلة بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأسرع وقت ممكن.

وطالب الهويدي المواطنين إلى تعاونهم وتفهمهم لما نمر به جميعاً مؤكداً بأن شركة النفط شركة خدمية وجدت لخدمة المواطن في مثل هذه الظروف الصعبة، وفي كل المنعطفات.

واختتم تصريحه بالقول: على الحكومة تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في توفير الوقود النظيف بكميات تكفي حاجة السوق المحلية والتشديد على مراقبة ومنع دخول القواطر المحملة بالوقود المهرب والتعاون مع شركة النفط في ضبط المخالفين الذين استغلوا ظروف البلد الفوضوية بهدف الربح الغير مشروع، وهذا التدخل السافر يؤدي إلى تدمير مؤسسات الدولة المعنية بتلك المهام و أعني بها شركة النفط التي تتطلع لهذا الدور المفقود من الحكومة والذي إن تم سيسهم في ضمان استقرار سعر الوقود وجودته و الوضع العام المؤلم الذي يمر به الوطن والمواطن.