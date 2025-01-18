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بن دغر يحسم الجدل ويتحدث عن عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أخبار كلمتك

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بن دغر يحسم الجدل ويتحدث عن عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أخبار كلمتك

بن دغر يحسم الجدل ويتحدث عن عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 06:47 مساءً - كلمتك/خاص:

قال رئيس مجلس الشورئ احمد بن دغر:وصلتني رسائل تحمل بعض القلق من زملاء وزميلات جلهم إن لم يكن كلهم مستوفيين الشروط القانونية التي تؤهلهم للحصول على حق الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وذلك بسبب إغلاق الموقع الخاص باستلام طلبات العضوية.

واضاف:إنني هنا أؤكد للجميع بأن إغلاق الموقع حدث فعلًا ولكن مؤقتًا، لأن ترتيبات تجري لعقد اجتماع حضوري لأعضاء مجلس الشورى في عدن خلال الأيام القادمة، وبمجرد الانتهاء من الاجتماع سوف يفتح الموقع من جديد، وسيعلن عن الرابط، وسيكون هناك وقت كافي لاستلام جميع الطلبات. وستنظر اللجنة في ملفات كل المتقدمين دون استثناء، أتمنى للجميع التوفيق.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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