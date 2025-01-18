بن دغر يحسم الجدل ويتحدث عن عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أخبار كلمتك

قال رئيس مجلس الشورئ احمد بن دغر:وصلتني رسائل تحمل بعض القلق من زملاء وزميلات جلهم إن لم يكن كلهم مستوفيين الشروط القانونية التي تؤهلهم للحصول على حق الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وذلك بسبب إغلاق الموقع الخاص باستلام طلبات العضوية.

واضاف:إنني هنا أؤكد للجميع بأن إغلاق الموقع حدث فعلًا ولكن مؤقتًا، لأن ترتيبات تجري لعقد اجتماع حضوري لأعضاء مجلس الشورى في عدن خلال الأيام القادمة، وبمجرد الانتهاء من الاجتماع سوف يفتح الموقع من جديد، وسيعلن عن الرابط، وسيكون هناك وقت كافي لاستلام جميع الطلبات. وستنظر اللجنة في ملفات كل المتقدمين دون استثناء، أتمنى للجميع التوفيق.