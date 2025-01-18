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مشاهير العرب - أحمد العوضي ينعى والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد العوضي ينعى والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد العوضي ينعى والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 06:01 مساءً - حرص الفنان أحمد العوضي، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على نعي والدها الراحل محمد عبد العزيز والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات.

أحمد العوضي ينعى والد ياسمين عبد العزيز

كتب العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ناعيا والد زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز: «إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الغالي محمد عبد العزيز والد الغالية ياسمين عبد العزيز».

أحمد العوضي

وأضاف أحمد العوضي: «أتقدم بالتعازي ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

ياسمين عبد العزيز تعلن عن موعد جنازة وعزاء والدها

وكتبت ياسمين عبد العزيز: «صلاة الجنازة على والدي الغالي الأستاذ محمد عبد العزيز رفعت ستكون غدا، الأحد الموافق 19 يناير 2025، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس».

وتابعت ياسمين عبد العزيز: «كما أن العزاء سيقام يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد».

وفاة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

تستعد ياسمين عبد العزيز لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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