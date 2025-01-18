مشاهير العرب - ترك حلم التمثيل من أجل أبنائه.. من هو والد ياسمين عبد العزيز؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 06:01 مساءً - ياسمين عبد العزيز.. رحل عن عالمنا اليوم السبت 18 يناير، محمد عبد العزيز والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد حياة مليئة بالتحديات، ترك فيها بصمة واضحة على أسرته، خاصة تجاه أبنائه الذين استمدوا منه حب الفن والطموح.

ويقدم لكم موقع كلمتك معلومات عن الراحل محمد عبد العزيز و الد الفنانة ياسمين عبد العزيز و كيف ضحي بحلمه.

معلومات عن والد ياسمين عبد العزيز

والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، هو محمد عبد العزيز، الذي عمل في بداياته في مجال الدعاية والإعلان، وهو من أسهم في دخولها عالم الإعلانات منذ طفولتها، حيث بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات قبل أن تتحول إلى التمثيل وتصبح واحدة من أبرز نجمات السينما والتلفزيون في مصر والوطن العربي.

ترك حلم التمثيل من أجل أبنائه

رغم موهبته الفنية، اختار محمد عبد العزيز الابتعاد عن حلمه في التمثيل بعد زواجه وإنجاب أبنائه الثلاثة، وقرر التركيز على إعالة أسرته وتأمين مستقبلهم، فاستكمل دراسته حتى حصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال، وعمل في أحد أكبر فنادق مصر، حيث تدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمخازن والحسابات.

تميز محمد عبد العزيز بالنزاهة والصدق في عمله وفي أحد المواقف، اكتشف عملية اختلاس كبيرة في الفندق الذي كان يعمل به، واتخذ إجراءات قانونية ضد المتورطين، لكنه وجد نفسه وحيدًا في مواجهة كبيرة، وانتهى الأمر باكتئابه وابتعاده عن العمل، ليقترب أكثر من الله ويعيش حياة بسيطة وراضية.

غرس حب الفن في أبنائه

حرص محمد عبد العزيز على زرع حب الفن داخل أبنائه، رغم ابتعاده عن الساحة الفنية، فهو كان يغني ويمثل أمامهم، ويعيد تمثيل مشاهد عالمية، مما ساعدهم على تنمية مواهبهم الفنية.

وظهر محمد عبد العزيز ذلك جليًا في نجاح ابنته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل في الوسط الفني.

محمد عبد العزيز وعلاقته بالفنان حسن يوسف

كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، في وقت سابق، عن جذور تعلق أسرته بالفن، موضحًا أن والدهما كان صاحب تجربة فنية مع الفنان حسن يوسف في شبابه، لكنها لم تكتمل.

وروى وائل عبد العزيز، حكاية والده مع الفن من خلال صورة نادرة ظهر فيها مع الفنان الكبير حسن يوسف، بينما كانا في الجامعة، وقال إنه كان تربطهما صداقة قوية وشاركا في تمثيل بعض الأعمال المسرحية بالجامعة.

وكتب وائل على الصورة، عبر حسابه على فيسبوك: «على اليمين النجم الكبير حسن يوسف، ربنا يديله الصحة والعافية، واللي على الشمال الأستاذ محمد عبد العزيز».

وأوضح أن الصورة من تاريخ مشاركة والده في عدد محدود من الأدوار الصغيرة، قبل أن يتخلى عن حلم التمثيل لتأمين مستقبلهم.

سبب وفاة والد ياسمين عبد العزيز

توفي محمد عبد العزيز، نتيجة تدهور حالته الصحية، دون تحسن، حيث لم تكشف ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل حولها.