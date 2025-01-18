مشاهير العرب - «مصدومة واتخيلت حد من ولادي مكانها».. آيتن عامر تعلق على واقعة طالبة التجمع «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 06:46 مساءً - علقت الفنانة آيتن عامر، على المشاجرة التي وقعت بين عدد من الفتيات في مدرسة بالتجمع الخامس، ونتج عنها إصابة طالبة بجروح بالغة في الرأس والوجه.

تعليق الفنانة آيتن عامر على واقعة مدرسة التجمع

وعبرت الفنانة آيتن عامر عن استيائها مما حدث في واقعة مدرسة التجمع، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على «فيسبوك»، و قالت: «اتضايقت من فيديو خناقة البنات في مدرسة بيقولوا إنها من المدارس المهمة، بسبب أن زمايل البنت واقفين في المدرسة فتحين تليفوناتهم وبيصوروا والبنت واقعة على الأرض ومناخيرها مكسورة وبتنزف».

وأضافت آيتن عامر: «أنا عندي حالة صدمة، فجأة تخيلت حد من ولادي في موقف زي ده، أقول لولادي لو شوفتوا موقف زي ده قدامكم تتدخلوا ولا لأ، هو إيه اللي بيحصل.. أنا مش قادرة أفهم إيه اللي بيحصل.. إحنا ليه وصلنا للدرجة دي».

تفاصيل فيديو مدرسة التجمع

وبدأت الواقعة عندما اندلعت مشاجرة بين الطالبة المصابة وزميلاتها، حيث تعرضت للضرب العنيف الذي أسفر عن إصابات خطيرة، وبالرغم من حجم الاعتداء، لم يتدخل المسؤولون في المدرسة بشكل فوري لوقف الاعتداء أو تقديم المساعدة، مما أثار استياء شديدًا بين أولياء الأمور.

وذكرت إحدى شهود العيان أن العديد من الطلاب كانوا يشاهدون الحادث ويصورونه بهواتفهم دون أن يحركوا ساكنًا لإنقاذ الطالبة.

وبدأت أجهزة الأمن في القاهرة التحقيق في الحادث على الفور، حيث تم سماع أقوال الشهود وجمع الأدلة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة لمتابعة تطورات الحادث، ومن المتوقع أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الحادث.