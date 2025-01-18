الرياضة - 06:36 - مقتل إسرائيلي وإصابة آخر جراء عملية طعن في جنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 06:36 مساءً - توجهت قوات من شرطة الاحتلال منذ قليل، إلى شارع ليفونتين جنوبي تل أبيب، بسبب وقوع عملية طعن وإطلاق نار من قبل الشاب صلاح يحيى من طولكرم لإسرائيليين.

وأسفرت العملية عن مقتل شخص وإصابة آخر، وإثر ذلك ارتقى الشاب صلاح يحيى بعد استهدافه برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت بعد الحادث أعداد غفيرة من قوات الشرطة في أماكن عديدة في تل أبيب، ويتولى الشاباك الإسرائيلي التحقيق في حادث إطلاق النار وفي الوقت الحالي.

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في تكثيف القصف على سكان القطاع حتى بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وصدر بيان مصري قطري أمريكي، الأربعاء 15 يناير 2025، أُعلن فيه توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ العمل بالاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن ثلاثة مراحل:

- المرحلة الأولى تشتمل 42 يوما على وقف لإطلاق النار:

- تنسحب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق المكتظة بالسكان.

- يتم فيها تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين.

- عودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة.

- تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

- تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.

- إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز.

- إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود.

- إدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

ومن المقرر أن يتم التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأسابيع الستة المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي أن يستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة.

وأكدت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك، أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين، وأنهم سيعملون بشكل مشترك على تنفيذ الأطراف التزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.