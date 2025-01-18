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الأهلي يبحث عن هدف التقدم في مرمى أورلاندو بيراتس بعد 30 دقيقة بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

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الأهلي يبحث عن هدف التقدم في مرمى أورلاندو بيراتس بعد 30 دقيقة بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التقدم في مرمى أورلاندو بيراتس بعد 30 دقيقة بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 06:40 مساءً - واصل التعادل السلبي سيطرته على أول 30 دقيقة من مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بيراتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، كريم وليد نيدفيد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل أورلاندو بيراتس أمام الأهلي

حراسة المرمى: سيفو تشايني.

خط الدفاع: ريليبوهيلي موفوكينج - نيكوسيناثي سيبيسي – ثابيسو سيساني – باسيكا ماكو.

خط الوسط: ماكيهليني ماكوالا – باتريك ماسوانجاني – ثالينتي ماباثا.

خط الهجوم: ثابيسو ليبيتسو– ديون هوتو – إيفيدينس ماكجوبا.

الأهلي وأورلاندو ضمنا الصعود لربع النهائي

ويحتل فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة ليلتقي في ربع النهائي مع أحد أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الأخرى.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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