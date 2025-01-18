غدا.. إجازة من الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 06:36 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدا الأحد الموافق 19 يناير 2025، إجازة من الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها وجهت جميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، بعدم وضع أي امتحانات في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في أي محافظة في مصر يوم 19 يناير مراعاة للمسيحيين الذين يحتفلون في هذا اليوم بـ عيد الغطاس.

وسبق وأن تم منع عقد أي امتحانات أيضًا لطلاب المدارس خلال أيام 6، 7، 8 يناير 2025 أيضا احتراما لأعياد الاخوة المسيحيين وذلك بقرار رسمي من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حرصها الشديد على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين.

وتنطلق اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 اليوم السبت الموافق 18 يناير 2025 في جميع محافظات الجمهورية.

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في جميع محافظات مصر حتى يوم 23 يناير 2025.

وتعتبر فترة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

ويتم اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

وقد تم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

وكانت قد عقدت امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل خلال الفترة من يوم 11/1/ 2025 حتى يوم 1/16/ 2025، وذلك في جميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات مصر بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.