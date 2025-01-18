عبد الصادق يستقبل رئيس الجامعة الفرنسية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 10:21 صباحاً - استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية والأكاديمية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

محمد سامى عبد الصادق يستقبل رئيس الجامعة الفرنسية في مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الأكاديمية والبحثية

حضر اللقاء من جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما حضر من الجامعة الفرنسية في مصر الدكتور محمود سالم نائب رئيس الجامعة، والدكتورة سها بهجت رئيس قسم إدارة السياحة والفنادق.

رئيس جامعة القاهرة: التعاون يستهدف التكامل والربط مع مؤسسات الصناعة

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالحضور، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين جامعة القاهرة والعديد من الجامعات الفرنسية، ومن أبرزها باريس ١ سوربون، ومؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز فرص الشراكة مع الجامعة الفرنسية في مصر والتكامل معها من أجل توسيع أنشطتها البحثية والأكاديمية.

تناول اللقاء التنسيق بشأن إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين يعزز فرص التكامل والربط مع المؤسسات الصناعية، كما يؤسس لبرامج دراسية مواكبة لسوق العمل تمنح درجات علمية مشتركة أو مزدوجة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة حريصة على تعزيز الشراكة مع الجامعة الفرنسية في مصر بإطلاق مشروعات بحثية مشتركة في مجالات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، فضلا عن الترتيب لبرامج تدريبية وتعليم مستمر بما يخدم المجتمع.

ومن جانبه، عبر الدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، عن سعادته لتواجدة داخل جامعة القاهرة العريقة، معربًا عن رغبته في توطيد العلاقات البحثية والأكاديمية مع جامعة القاهرة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مشيرًا إلى إمكانية عقد شراكات ثلاثية بين جامعة القاهرة والجامعة الفرنسية وإحدى الجامعات فى فرنسا.

وفي ختام الزيارة، تفقد رئيس الجامعة الفرنسية في مصر والوفد المرافق له المبنى الرئيسي للجامعة وقاعة الاحتفالات الكبرى، وتم التقاط بعض الصور.

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