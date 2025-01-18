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اليوم.. الثقافة تطلق فعاليات برنامج «مصر جميلة» لاكتشاف المواهب في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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اليوم.. الثقافة تطلق فعاليات برنامج «مصر جميلة» لاكتشاف المواهب في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

اليوم.. الثقافة تطلق فعاليات برنامج «مصر جميلة» لاكتشاف المواهب في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 01:47 مساءً - انطلقت اليوم السبت، فعاليات برنامج «مصر جميلة» بمحافظة البحر الأحمر، حيث يحتضن قصر ثقافة الغردقة هذه المبادرة الرائدة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات وزارة الثقافة في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ويهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة وتعزيز قدراتها الفنية.

يستضيف فرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة محمد رجب، الفعاليات التي تمتد من 18 وحتى 22 يناير الجاري، مقدماً مجموعة من الورش التدريبية المجانية للأطفال والشباب من الفئات العمرية بين 8 و25 عامًا. تشمل هذه الورش مجالات متعددة مثل: «الموسيقى: عزف وغناء، الفنون التشكيلية، الأشغال اليدوية، المسرح، الكتابة الإبداعية، الأداء الحركي».

ويدرب في هذه الورش نخبة من الفنانين والمتخصصين الذين يوفرون للمواهب بيئة داعمة لعرض قدراتهم الفنية وتطويرها.

يهدف برنامج «مصر جميلة» إلى تعزيز المشهد الثقافي المصري من خلال اكتشاف جيل جديد من المبدعين، ويمثل البرنامج فرصة فريدة للأطفال والشباب لاكتشاف مواهبهم الفنية، صقلها، وتحويلها إلى مهارات تسهم في إثراء الحياة الثقافية بالمجتمع.

يأتي إطلاق هذه الفعاليات استمرارًا لدور وزارة الثقافة في توفير الفرص الفنية للشباب والنشء، وتأصيل القيم الإبداعية التي تمثل جزءًا أساسيًا من بناء الإنسان المصري الحديث.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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