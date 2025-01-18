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موعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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موعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

موعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 09:45 صباحاً - جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بقطاع غزة اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غزة يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025.

وانطلقت أمس الجمعة بالقاهرة الاجتماعات الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية. 
 
وفي السياق رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وقال الرئيس السيسي: “مع هذا الاتفاق، أؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع”.

وتابع الرئيس السيسي إن مصر تظل دائمًا وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكًا مخلصًا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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