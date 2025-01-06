اتحاد الكرة ينعي والدي المحاضر الدولي الكابتن تامر دري والحكم محمود بسيوني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 09:35 مساءً - اتحاد الكرة، تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأعضاء لجنة إدارة شئون التحكيم، بخالص التعازي والمواساة للمحاضر الدولى الكابتن تامر درى وللحكم الدولى محمود بسيونى في وفاة المغفور لهما بإذن الله والديهما، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

اتحاد الكرة ينعي والدة محمود تريزيجيه

فيما نشر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لمحمود تريزيجيه مع والدته مقدما له التعازي.

وفاة والدة تريزيجيه

وكتب تريزيجيه عبر صفحته الشخصية فيس بوك: “أمي في ذمة الله.. الله يرحمك يا أمي”.

وكان محمود تريزيجيه، طلب عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، منذ أيام من الجميع الدعاء لوالدته بالشفاء، إذ شارك صورة لها برفقته، مرتدية ملابس العمليات، مما يشير إلى أنها تمر بوعكة صحية.

وكتب محمود تريزيجيه: «يا رب أنت الشافي نسألكم الدعاء لأمي»، ليتفاعل عدد كبير من الجمهور معه.

يذكر أن محمود تريزيجيه انتقل إلى الريان القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من طرابزون سبور التركي، وكان نجم الفراعنة لعب لأندية الأهلي وأندرلخت ورويال إكسل موسكرون في بلجيكا، وأستون فيلا الإنجليزي وقاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير.

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