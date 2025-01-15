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الرياضة - 01:16 - %20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:16 - %20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:16 - %20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 01:16 مساءً - يطرح بنك «HSBC» شهادات ادخار بالجنيه المصري على أجل يمتد لـ 3 سنوات، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه.

شهادات ادخار بنك إتش إس بي سي الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، تعطي سعر فائدة 20.50% سنوي، مع إمكانية كسر الشهادة استرداد قيمتها لكن بعد مرور 6 شهور على الأقل.

يخصم بنك HSBC عند كسر شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت نسبة 10% من العائد في حال طلب الاسترداد خلال السنة الأولي، 8% عند الاسترداد خلال السنة الثانية، 6% بالسنة الثالثة.

خفض بنك إتش إس بي سي سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية في أكتوبر الماضي بنسبة 1.5% من 22%، بالرغم من إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25% و28.25% على الترتيب منذ أن انتهى من رفعها في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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