الرياضة - 01:16 - %20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 01:16 مساءً - يطرح بنك «HSBC» شهادات ادخار بالجنيه المصري على أجل يمتد لـ 3 سنوات، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه.

شهادات ادخار بنك إتش إس بي سي الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، تعطي سعر فائدة 20.50% سنوي، مع إمكانية كسر الشهادة استرداد قيمتها لكن بعد مرور 6 شهور على الأقل.

يخصم بنك HSBC عند كسر شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت نسبة 10% من العائد في حال طلب الاسترداد خلال السنة الأولي، 8% عند الاسترداد خلال السنة الثانية، 6% بالسنة الثالثة.

خفض بنك إتش إس بي سي سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية في أكتوبر الماضي بنسبة 1.5% من 22%، بالرغم من إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25% و28.25% على الترتيب منذ أن انتهى من رفعها في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس.