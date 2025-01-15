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طلاب ثانية ثانوي يشتكون من صعوبة امتحان الفيزياء (فيديو) - أخبار كلمتك

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طلاب ثانية ثانوي يشتكون من صعوبة امتحان الفيزياء (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب ثانية ثانوي يشتكون من صعوبة امتحان الفيزياء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:25 مساءً - انتهى طلاب الصف الثانى الثانوى  بمدارس المعادى، منذ قليل، من أداء امتحان مادة الفيزياء، فى خامس أيام امتحانات صفوف النقل بالقاهرة.


وعن آراء طلاب الصف الثانى الثانوى علمى علوم فى امتحان مادة الفيزياء، اتفق طلاب مدارس المعادي على صعوبة بعض الأجزاء، حيث أكد أحد الطلاب أن “الامتحان كان سهلا وفقا للنموذج الذى جاء له، ولكن كان هناك 10 أسئلة في مستوى الطالب للمتوسط وأجزاء صعبة ونجح في حل الأسئلة خلال ساعة وربع”.

  وأضاف آخر: “امتحان الفيزياء  كان صعبا في أسئلة المقالي  ونجحت في حل السؤال الصعب في 5 دقائق”.

  ورأى طالب ثالث أن الامتحان كان صعب رغم أن الأسئلة كانت مفهومة.


امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل


وانطلقت  امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل، يوم السبت 11 يناير، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر لبعض الصفوف الدراسية، وتنتهى صفوف دراسية أخرى من امتحانات الترم الأول 15 يناير.

 

ووجهت الوزارة بأنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

مواعيد امتحانات الترم الأول


- بدأت  امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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