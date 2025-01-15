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رجل الأعمال سمير القطيبي يعلن الاقتراب من تدشين شركة طيران في عدن - أخبار كلمتك

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رجل الأعمال سمير القطيبي يعلن الاقتراب من تدشين شركة طيران في عدن - أخبار كلمتك

رجل الأعمال سمير القطيبي يعلن الاقتراب من تدشين شركة طيران في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:57 مساءً - كلمتك/خاص:

صرح رجل المال و الأعمال الشيخ/سمير القطيبي رئيس مجلس إدارة مجموعة القطيبي التجارية عن وصول المعدات الارضيه لشركة طيران عدن التابعة لمجموعة القطيبي التجارية إلى العاصمة عدن والتي ستدخل حيز الخدمة قريباً.

 

يأتي هذا التوجه ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي تدشنها مجموعة القطيبي التجارية كأول مجموعة تجارية تشهد توسعاً ملفتاً للأنظار في مجال المال والاعمال ولديها الكثير من الشركات في مختلف المجالات الخدمية والتنموية في اليمن والمملكة العربية السعودية.

 

وأكد الشيخ سمير القطيبي إن تأسيس شركة طيران عدن يأتي كجزء من رؤية مجموعة القطيبي التجارية لتطوير قطاع الطيران في اليمن وخدمة المجتمع وتطوير عدن . وتهدف الشركة إلى توفير رحلات جوية موثوقة ومريحة للمسافرين وبأسعار مناسبة لهم. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية القطيبي لتعزيز النقل الجوي في البلاد،وقد تم إختيار اسم “طيران عدن” للشركة بناءً على أهمية العاصمة عدن كمركز رئيسي للسفر والسياحة في اليمن.

 

واضاف القطيبي أن إختيار العاصمة عدن كونها تعتبر بوابة للعديد من الدول الساحلية الجميلة ،وذلك بفضل موقعها الجغرافي المميز وميناءها والمطار الدولي، بإعتبارها وجهة مثالية للسفر لغرض السياحة والتجارة.

 

مبيناً في ذات السياق أن هذه التوجه التي قامت بها شركة القطيبي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز السياحة والزيارة لليمن والعاصمة عدن والعمل على تطويرها وإستقطاب الزائرين والمستثمرين إليها من مختلف بلدان العالم وأن الشركة ستقدم تذاكر بأسعار منخفضة وتنافسية للمسافرين ،في توجه يهدف إلى إتاحة السفر للجميع، وستعمل الشركة على تقديم خدماتها بجودة عالية ومضمونة لكافة المسافرين في تجربة سفر مريحة وممتعة.

 

يشار إلى أن شركة طيران عدن ستدخل حيز الخدمة قريباً وستباشر رحلاتها الداخلية المحلية عبر مختلف المطارات اليمنية بالإضافة إلى رحلالتها الدولية من وإلى بعض العواصم العربية ،في خطوة لم يسبق لأي مجموعة تجارية على مستوى اليمن الوصول إلى هذا الإنجاز.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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