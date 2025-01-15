محافظة الجيزة تضبط 3.5 طن من المواد الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:00 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مواصلة جهود مديرية التموين في تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية والتموينية لضبط الأسعار والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.



وأطلع المهندس عادل النجار على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت الحملات الرقابية والتموينية على مستوى المحافظة من ضبط ٣.٥ طن مواد غذائية، وذلك من خلال خطة المتابعة اليومية والمرور على محطات الوقود والمستودعات والمحلات التجارية والتموينية.



وقد أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط ٦٣٠ ك سكر، و٧٢ ك مكرونة، وضبط واحد طن و٤٥٢ أرز محلي وبسمتي ، و٦٠ ك دقيق، و١٠٠ ك ملح، و٣٠ ك تمر، و٥٠ ك عدس وذلك لعدم وجود فواتير معتمدة.



كما تم ضبط عدد ١٨ جوال دقيق بلدي مدعم بدون فواتير بمخبز سياحي بحي إمبابة وبالفحص الظاهري للدقيق تبين أن الدقيق الموجود معاد تعبيته في شكاير بيضاء اللون وتبين عدم وجود رخصه لمزاولة النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخبز.



ضبط منتجات منتهية الصلاحية

وفي نفس الإطار تم ضبط منتجات منتهية الصلاحية بحي المنيرة الغربية شملت ١٤٠ كيلو توابل مختلفة الأطعمة، و٤١ عبوة زيت و٢٦ عبوة خل و١٢٠ ك طحينة وتم التحفظ عليهم بمحل العطارة لحين صدور قرار نيابة وتم إعدام منتجات منتهية الصلاحية بمعرفة مفتش الأغذية ومباحث التموين.

كما أسفرت الحملات عن تحرير ٦٣ محضرا شملت عدم وجود شهادات صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بدون فواتير، وبيع أسطوانات الغاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي.



وقد وجه محافظ الجيزة الأجهزة الرقابية والتموينية بالمديرية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها الي النيابة العامة وذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة وحماية المواطنين.

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