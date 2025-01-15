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مشاهير العرب - بطولة تارا عماد.. موعد عرض فيلم «لأول مرة» بدور السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بطولة تارا عماد.. موعد عرض فيلم «لأول مرة» بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة تارا عماد.. موعد عرض فيلم «لأول مرة» بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 01:56 مساءً - تستعد دور العرض السينمائية لعرض فيلم «لأول مرة» بطولة النجمة تارا عماد، وذلك في 29 من يناير الجاري.

تفاصيل فيلم لأول مرة

تدور أحداث العمل في إطار درامي ممزوج باﻹثارة والتشويق يدور الفيلم حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، مما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة. تكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.

فيلم لأول مرة

أبطال فيلم لأول مرة

فيلم لأول مرة، من بطولة الثنائي تارا عماد وعمر الشناوي، إلى جانب عدد من الفنانين، أبرزهم: نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، وآخرين، والعمل من تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم «كاملة» في 2022.

آخر أعمال تارا عماد

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة تارا عماد، للمشاركة في مارثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل جودر الموسم الثاني، وتجسد خلال الأحداث دور الأميرة جوهرة، حفيدة تلميذ الحكيم شمردل صاحب الكنوز الأربعة والذي يملك مفتاح فك رموزها.

وتألقت تارا عماد، في الموسم الأول من مسلسل جودر، الذي عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

وخلال تطور أحداث الجزء الأول من مسلسل جودر تحولت مشاعر الكره التي كانت تكنها جوهرة «تارا عماد» لـ جودر «ياسر جلال» إلى إعجاب، وذلك لأن جودر كان يعاملها بطريقة لم تعتاد عليها من قبل مما جعلها تصفه بالمتجعرف.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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