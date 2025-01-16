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الرئيس اللبناني لن يستقبل ماكرون في المطار لهذا السبب - أخبار كلمتك

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الرئيس اللبناني لن يستقبل ماكرون في المطار لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرئيس اللبناني لن يستقبل ماكرون في المطار لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:15 صباحاً - أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في القريب العاجل، بعد أن تحدث إلى قائد الجيش اللبناني جوزيف عون لتهنئته بانتخابه رئيسًا للبلاد.

زيارة ماكرون إلي بيروت لن تكون زيارة رسمية 

وذكرت قناة mtv أن الرئيس اللبناني جوزيف عون لن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المطار؛ وذلك لأن الزيارة التي سيجريها ماكرون إلي بيروت لن تكون زيارة رسمية بل ستكون زيارة عمل.

وبحسب القناة اللبنانية، فإنه من المقرر أن يستقبل عون نظيره الفرنسي في قصر بعبدا.

وقال قصر الإليزيه في بيان: إن فرنسا ستدعم جهود عون لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أنها يجب أن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي.

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيسًا

وكان البرلمان اللبناني انتخب عون رئيسًا، بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي الذي فاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

حصل عون على 99 صوتًا من أصل 128 نائبًا 

وحصل عون على 99 صوتًا من أصل 128 نائبًا عدد أعضاء البرلمان في الجولة الثانية من التصويت.

وجاء التصويت بعد ساعات من فشل البرلمان في الجلسة الأولى وحصوله على 71 صوتًا فقط من أصل 128، وهي غير كافية لفوزه من الجولة الأولى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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