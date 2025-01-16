الرئيس اللبناني لن يستقبل ماكرون في المطار لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:15 صباحاً - أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في القريب العاجل، بعد أن تحدث إلى قائد الجيش اللبناني جوزيف عون لتهنئته بانتخابه رئيسًا للبلاد.

زيارة ماكرون إلي بيروت لن تكون زيارة رسمية

وذكرت قناة mtv أن الرئيس اللبناني جوزيف عون لن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المطار؛ وذلك لأن الزيارة التي سيجريها ماكرون إلي بيروت لن تكون زيارة رسمية بل ستكون زيارة عمل.

وبحسب القناة اللبنانية، فإنه من المقرر أن يستقبل عون نظيره الفرنسي في قصر بعبدا.

وقال قصر الإليزيه في بيان: إن فرنسا ستدعم جهود عون لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أنها يجب أن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي.

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيسًا

وكان البرلمان اللبناني انتخب عون رئيسًا، بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي الذي فاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

حصل عون على 99 صوتًا من أصل 128 نائبًا

وحصل عون على 99 صوتًا من أصل 128 نائبًا عدد أعضاء البرلمان في الجولة الثانية من التصويت.

وجاء التصويت بعد ساعات من فشل البرلمان في الجلسة الأولى وحصوله على 71 صوتًا فقط من أصل 128، وهي غير كافية لفوزه من الجولة الأولى.

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