اول بيان بشان مقتل معلمة برصاص زوجها في عدن - أخبار كلمتك

اصدرت مدارس الارتقاء بعدن والتي تعمل بها الاستاذة نسرين اديب والتي قتلت برصاص زوجها قبل ايام بيانا بهذا الخصوص جاء فيه :



بقلوبنا مؤمنة بقضاء الله وقدرة تلقينا صباح يومنا هذا الثلاثاء 14/2 نبأ استشهاد زميلتنا ومعلمتنا الاستاذة نسرين اديب معذب على أحد باصات المدرسة وبطريقة همجية تنم عن الحقد والكراهية والتخلف الذي وصل ببعض البشر الذي لا يحملون اي وازع ديني ولا قيم أخلاقية ولاشرف ولا كرامة وبطريقة دنيئة يصوب بندقيتة لامرأة عزلاء لا تستطيع الدفاع عن نفسها وبهذا المصاب الجلال نعزي أنفسنا ومدرستنا وزملائنا وأهل الفقيدة ومحبيها وكل ذويها ..



وانا لله وانا الية راجعون ...

مدارس الارتقاء تأسف أشد الاسف لفقدانها أحد كوادرها التربوية الفذة الذي كانت مثالا في الانضباط والالتزام والكفاءة والأخلاق العالية وتدعو السلطات الامنية سرعة القاء القبض على القاتل .

