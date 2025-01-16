محمد المشعل يطرح أحدث أغنياته "جدة" (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد المشعل يطرح أحدث أغنياته "جدة" (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يطلع من رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري في نيويورك - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يطلع من رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري في نيويورك - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يبشر بامر سار سيحدث الاسبوع القادم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يبشر بامر سار سيحدث الاسبوع القادم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رفقة ماجد الكدواني.. رانيا يوسف تواصل الترويج لـ «موضوع عائلي 3 | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رفقة ماجد الكدواني.. رانيا يوسف تواصل الترويج لـ «موضوع عائلي 3 | صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:25 - «مدبولي» عن البكالوريا: شيء قاسي إن كل سنة طالب ينتحر بسبب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:25 - «مدبولي» عن البكالوريا: شيء قاسي إن كل سنة طالب ينتحر بسبب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

الرقابة المالية: أولوية لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي - أخبار كلمتك

الرقابة المالية: أولوية لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - مسلسل «إقامة جبرية».. هنا الزاهد تثير فضول الجمهور حول أحداث الحلقات القادمة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - مسلسل «إقامة جبرية».. هنا الزاهد تثير فضول الجمهور حول أحداث الحلقات القادمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «إقامة جبرية».. هنا الزاهد تثير فضول الجمهور حول أحداث الحلقات القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 05:06 مساءً - شوقت الفنانة هنا الزاهد جمهورها للحلقات القامة من مسلسلها «إقامة جبرية»، الذي يُعرض حاليا عبر منصة «WATCH IT».

ونشرت الزاهد عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة مثيرة تجمعها بالفنان محمد الشرنوبي من كواليس المسلسل، حيث ظهر فيها «الشرنوبي» جالسا على كرسي مقيدا، وظهرت هنا وبيدها سكينا وتحاول قتله.

مسلسل إقامة جبرية

تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية»

وتلعب هنا الزاهد، خلال أحداث مسلسل «إقامة جبرية»، دور صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتابع الأحداث وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

يشارك في مسلسل إقامة جبرية بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحدث أعمال هنا الزاهد

تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلم ري ستارت، بطولة الفنان تامر حسني، ويسجل العمل التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

اقرأ أيضاً
في ذكرى رحيل أم كلثوم.. مي فاروق وريهام عبد الحكيم يستعدان لحفلهما بالمتحف المصري بهذا الموعد

يخضع لعملية جراحية.. آخر تطورات تطورات الحالة الصحية لـ سيف علي خان

اليوم.. انطلاق عرض فيلم 6 أيام بالسينمات السعودية

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق