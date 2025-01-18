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موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 09:25 صباحاً - يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره خيتافي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

 

موعد مباراة برشلونة وخيتافي


تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي


تذاع مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويمتلك برشلونة 38 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين أن خيتافي لديه 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

كانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وخيتافي في الموسم الحالي من الليجا على ملعب "مونتجويك"  انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد.

ولم يفز برشلونة في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، حيث تعادل مع ريال بيتيس بهدفين لمثليهما، وسقط أمام ليجانيس بهدف نظيف، قبل أن يتعرض لهزيمة في الوقت القاتل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.

 


ويخوض نادي برشلونة تلك المباراة بعدما حقق بطولة كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، وتأهله إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال بيتيس.

 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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