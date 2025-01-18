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الرياضة - 09:11 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 09:11 صباحاً - استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 18 يناير 2025، في بورصة الدواجن والأسواق والمحال التجارية.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن والبيض اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء في المزرعة بلغ 86 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 96 جنيها.

- سعر أمهات الدواجن بلغ 75 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها.

- سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" بلغت 86 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

- سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بلغ 124 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض (شركات) يتراوح بين 45 و52 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الهجين يتراوح من 12 إلى 13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الجيل الثاني يتراوح بين 17 و18 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي المشعر يتراوح بين 7.5 و8 جنيهات.

- سعر الكتكوت الروزي البيور يتراوح بين 17 و18 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي الحر يتراوح بين 5 و5.75 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو يتراوح بين 24 إلى 25 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو البيور يسجل ما بين 25 و26 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأحمر بلغ نحو 152 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 162 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض بلغ 151 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ161 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدى وصل إلى 150 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ160جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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