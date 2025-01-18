أسئلة حيرت الطلاب.. جمع كلمتي الإنسان وسيد في امتحان الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:11 مساءً - امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية.. شهد امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية المنعقد صباح اليوم، العديد من الأسئلة التي تركز على قدرات الطلاب على الفهم والتحليل.

امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

واشتمل سؤال القراءة متحرري المتحوى بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية، على جمع كلمة «سيد» في جملة «أنت سيد قرارك».

جمع كلمة سيد بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

وجاءت الاختيارات على جمع كلمة «سيد» كالتالي: «أسواد- أسيد- سيدات- أسياد» وكانت الإجابة الصحيحة على سؤال الجمع بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية، هي «أسياد».

جمع كلمة القلعة

كما احتوى امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بأحد المحافظات، على سؤال ينص على جمع كلمة «القلعة»، وجاءت الاختيارات كالتالي: «القلاع - القلع- القلاع بكسر القاف»، وكانت الإجابة الصحيحة هي «القلاع».

جمع الدنيا في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

وتضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في أحد المحافظات، على سؤال جمع كلمة «الدنيا»، وكان على الطالب اختيار إجابة واحدة من بين البدائل الأربعة التاليين: «الدنيات - الدنايا - الدنا - الأدنيات»، وكانت الإجابة الصحيحة هي «الدنا».

جمع الأنفس والإنسان في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

كما اشتمل امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية على جمع كلمة النفس وكانت الاجابة الصحيحة هي «الأنفس» من بين الاختيارات التالية: «الأنفاس - الأنفس - النفائس - النفاس»، بالإضافة إلى جمع كلمة الإنسان، وجاءت الاختيارات كالتالي: «أناسي- أنس- إناث- إنسانيات»، وكانت الإجابة الصحيحة هي: «أناسي».

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

والجدير بالذكر، انطلقت اليوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، أول امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي في معظم المحافظات، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية.