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الرياضة - 12:11 - في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:11 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025، سجل سعره في بنك مصر نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.31 جنيه للشراء، 50.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

دولار
الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة إلى نحو 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان إلى نحو 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني إلى نحو 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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