وزير الأوقاف: نساند بقوة كافة المبادرات الدولية الرامية إلى الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:11 مساءً - أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، عزم الوزارة على المساندة التامة للمبادرات الدولية الرامية إلى الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك في تطوير أدوات المواجهة الفكرية التي تستند إلى مفاهيم الوسطية وتجديد الخطاب الديني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف، وفدًا من الإدارة المختصة بمنع التطرف ومكافحة الإرهاب لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC لبحث آفاق التعاون في جهود الوقاية من الفكر المتطرف وما يترتب عليه من عنف وإرهاب عابر للحدود والقارات، وقد ضم الوفد إيلينا زيجاتشي، مسئولة مشاريع الدعم الفني لمنع الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا، ومحمد فودة، مسئول العدالة الجنائية والوقاية والمكافحة بغرب إفريقيا لدى المكتب الأممي.

تخلل اللقاء النظر في سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الفكر المتطرف، مع التركيز على البرامج التدريبية والورش التوعوية، وفق مبدأ الوقاية خير من العلاج، وذلك عبر الاستفادة من الخطاب الديني الرشيد الذي تمثله مصر ومن تجربتها الممتدة في درء مخاطر التطرف المفضي إلى العنف والإرهاب.

واستعرض الوزير جهوده البحثية والعلمية والدعوية في هذا المجال بمختلف قارات العالم، ما أثار إعجاب الوفد الزائر وعزز رغبته في التعاون.

من جانبه، استعرض وفد الأمم المتحدة الجهود التي يبذلها المكتب في مجالات الوقاية من التطرف ومنع الإرهاب وتعزيز العدالة الجنائية، مع التركيز على مبادرات الدعم الفني الموجهة لدول منطقة شمال إفريقيا وغرب إفريقيا وشرقها، ومن ذلك جهود تدريب الكوادر وتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التنسيق والشروع في وضع معالم التعاون بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ويعود بالخير على مصر وإفريقيا والعالم.