صفقة عمر مرموش تنعش خزينة وادي دجلة بـ100 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 11:55 مساءً - عمر مرموش، عبر ماجد سامي مؤسس ومالك نادي وادي دجلة عن سعادته الكبيرة بأخبار انتقال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وقال ماجد سامي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن": "سعيد بالمقابل المادي الذي سنحصل عليه من انتقال مرموش لـ مانشستر سيتي، ولكني سعيد بالمجد الذي سيحققه النادي بسبب هذا الانتقال".

وتابع: "لم أحسب المقابل المادي بالضبط، سوف ننتظر تحديد الرقم وسيكون تقريبًا 100 مليون جنيه سواء بالزيادة أو النقصان".

ماجد سامي، كلمتك

الأندية تخسر ملايين في بناء النجوم

وذكر: "أرباح وادي دجلة من انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي تقترب من 100 مليون جنيه".

وأضاف: "أندية الكرة بتخسر كام 100 مليون علشان يدخلها 100 مليون"، لقد خسرنا ملايين الجنيهات حتى لا يعتقد البعض أن الكرة تمنح كل تلك المبالغ".

واختتم: "من بداية عملنا في كرة القدم حققنا من بيع اللاعبين ما يقارب نصف مليار جنيه".

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