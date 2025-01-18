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قبل الإعلان الرسمي، هل يعيد عمر مرموش أمجاد محمد صلاح في إنجلترا؟ - أخبار كلمتك

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قبل الإعلان الرسمي، هل يعيد عمر مرموش أمجاد محمد صلاح في إنجلترا؟ - أخبار كلمتك

قبل الإعلان الرسمي، هل يعيد عمر مرموش أمجاد محمد صلاح في إنجلترا؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:10 مساءً - أصبح الدولي  المصري عمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت قريبا من التوقيع لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات  الشتوية الحالية.

ويعتقد الكثيرون أن عمر مرموش في طريقه لتكرار تجربة محمد صلاح الناجحة في الدوري الإنجليزي، خاصة أنه سينضم لفريق قوي وتحت قيادة مدرب هو الأفضل في العالم خلال السنوات الماضية بيب جوارديولا. 

عوامل تساعد مرموش على النجاح وتكرار تجربة صلاح 

الانتقال إلى ناد كبير يضم لاعبين من طراز عالمي مثل مانشستر سيتي سيعزز فرص عمر مرموش في تحقيق نجاحات كبيرة واللعب بجوار مهاجم هو الأفضل في العالم مثل هالاند 

المساهمة في تحقيق الألقاب الجماعية وهو أمر مهم لمرموش الذي لم يسبق له تحقيق أي لقب في مسيرته حيث انضم لبطل الدوري الإنجليزي في آخر 6 مواسم.

وإذا انضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، سيواجه محمد صلاح في صراع قوي على الجوائز الفردية، مثل جائزة الحذاء الذهبي ولاعب العام. كما سيكون للاعبين المصريين دور مهم في حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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