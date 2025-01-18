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بعد قيفة.. حملة عسكرية تفرض حصارا على هذه المنطقة شمال صنعاء - أخبار كلمتك

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بعد قيفة.. حملة عسكرية تفرض حصارا على هذه المنطقة شمال صنعاء - أخبار كلمتك

بعد قيفة.. حملة عسكرية تفرض حصارا على هذه المنطقة شمال صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 11:13 صباحاً - كلمتك/

فرضت مليشيا خصارًا على منازل المواطنين في منطقة غولة عجيب، التابعة لمديرية ريدة بمحافظة عمران شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي فرضت حصارًا خانقًا على قبائل الغولة، ردًا على قطاع قبلي يطالب بحقوق أحد المواطنين المصادرة في صعدة منذ سنوات.

وأضافت المصادر أن أطقمًا وعربات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي فرضت حصارًا على منازل المواطنين في آل الغولي، في ظل توتر متصاعد مع قبائل المنطقة.

وأكدت المصادر أن حملة حوثية معززة بعربات وصلت إلى المنطقة يوم الخميس، بعد قيام القبائل بنصب قطاع قبلي على الخط الأسفلتي الواصل بين صعدة وعمران.

وأشارت المصادر إلى أن القبائل تضامنت مع مظلومية المواطن محمد هادي شطاب الغولي، الذي كان لديه قاطرة ونقل على متنها بضاعة لنافذ من محافظة صعدة، قبل أن تقوم المليشيا باحتجاز قاطرته منذ خمس سنوات.

وماطلت قيادة المليشيات الحوثية، على مدى سنوات بإطلاق القاطرة، بما في ذلك وعود من أبوعلي الحاكم ومحمد علي الحوثي، إلا أنه لم ينفذ منها شيء، مما دفع القبائل للتضامن مع ابنها وقطع الطريق الرابط بين عمران وصعدة، وفق "المصدر أونلاين".

وأوضحت المصادر أن القبائل، درءًا لسلوك المليشيا الإرهابي، قامت بتسليم المواطن محمد هادي شطاب مع عشرة آخرين تم حبسهم، أملًا أن يكون القطاع قد لفت نظر قيادة المليشيا لمظلوميتهم والعمل على حلها.

وبدلًا من رفع المليشيا للحملة الأمنية وفك الحصار عن منازل المواطنين، شددت تمركزها في محيط المنطقة، مما يهدد باشتعال مواجهات مع رجال القبائل الذين يتعرضون للاستفزاز من عناصر الحملة الحوثية المحاصرة لمناطقهم.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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