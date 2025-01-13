مشاهير العرب - «حسبة عمري».. أبرز شخصيات روجينا في المواسم الرمضانية الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 05:46 مساءً - استطاعت الفنانة روجينا، على مدار المواسم الرمضانية السابقة، أن تنسج لنفسها مكانة خاصة بين نجوم الدراما المصرية، ومع قرب حلول شهر رمضان هذا العام، تترقب الأوساط الفنية ما ستقدمه روجينا في الموسم الجديد من مفاجآت وشخصيات جديدة، في مسلسل حسبة عمري الذي استأنفت تصويره مؤخرًا.

وفي رمضان 2025، من المنتظر أن تلعب روجينا شخصية مختلفة تمامًا، عن كل الشخصيات التي قدمتها السنوات الماضية.

قصة مسلسل حسبة عمري

وتشارك الفنانة روجينا، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «حسبة عمري»، والذي ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ضمن الخريطة الرمضانية لمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث بدأت الأيام الماضية في تصويره.

وتتضمن قصة مسلسل حسبة عمري، قضية نسائية جديدة حول رحلة صعود امرأة تتغير حياتها، رأسًا على عقب بعد اكتشافها لسر كبير في حياتها، يجعلها تعيد حسابتها مع جميع من حولها مرة أخري، وهو التعاون الأول الذي يجمعها مع المخرجة مي ممدوح.

أبطال مسلسل روجينا رمضان 2025

مسلسل «حسبة عمري»، ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعي، في إطار تشويقي، وهو من بطولة روجينا، محمد رضوان، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، وآخرين، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

أشهر أعمال الفنانة لروجينا

كانت بداية روجينا مع المواسم الرمضانية، كبطلة، من خلال مسلسل «بنت السلطان» عام 2021، وشاركت روجينا في الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل «انحراف».

وفي العام التالي على التوالي ظهرت روجينا في مسلسل «ستهم» بشخصية امرأة يُقتل زوجها، وتدخل في صراعات كبيرة مع أهلها مما تضطرها الظروف إلى التنكر في شخصية رجل لمواجهة صعوبات الحياة.

وبعدها قدمت روجينا شخصية ناصرة في مسلسل «سر إلهي»، وهي سيدة تتعرض للغدر من أقرب الناس إليها، فتبدأ من الانتقام منهم.