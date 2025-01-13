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عمرو البسيونى: مبادرة «المليون كتاب» إهداء من وزارة الثقافة لشعب مصر - أخبار كلمتك

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عمرو البسيونى: مبادرة «المليون كتاب» إهداء من وزارة الثقافة لشعب مصر - أخبار كلمتك

عمرو البسيونى: مبادرة «المليون كتاب» إهداء من وزارة الثقافة لشعب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:01 مساءً - أكد عمرو البسيونى، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، أن مبادرة «المليون كتاب» التي أطلقها وزير الثقافة تهدف إلى الوصول إلى جميع فئات الشعب المصري ونشر الوعي والثقافة والاهتمام بالنشء وبناء الإنسان.

وقال البسيوني، إن مبادرة «المليون كتاب» إهداء من وزارة الثقافة لشعب مصر، مشيرا إلى أنها تشمل العديد من إصدارات وزارة الثقافة من جميع الفنون، وكافة القطاعات المشاركة في معرض القاهرة الدولي، مؤكدا أن كتب وزارة الثقافة قيمة ولها أهمية كبيرة.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة أن العديد من الوزارات تشارك في المبادرة ومنها التربية والتعليم والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والكنيسة والأزهر الشريف ونقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتوزيع مليون كتاب على الوزارات وكافة القطاعات، وأهمها وزارة التربية والتعليم.

وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قد أطلق، أمس الأحد، مبادرة «المليون كتاب»، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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