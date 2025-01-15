موعد قرعة كأس أمم أفريقيا للمحليين والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:00 صباحاً - يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مراسم قرعة منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين "شان" 2025 في نسختها الثامنة، اليوم الأربعاء في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي.

ومن المقرر أن تستضيف فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين ثلاثة دول وهم كينيا وتنزانيا وأوغندا، والمؤجلة من العام الماضي 2024.

وسيشارك في القرعة أساطير شرق أفريقيا المحليين حسن واسوا (أوغندا) ومريشو نجاسا (تنزانيا) وماكدونالد ماريجا (كينيا)كمساعدين للقرعة.

موعد قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين



ومن المقرر أن تنطلق مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين في السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت جرينتش.

القناة الناقلة لقرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين



وتذاع منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر يوتيوب.



وكان كاف أعلن عن تأجيل البطولة إلى شهر أغسطس المقبل، بدلًا من إقامتها في مطلع فبراير في الوقت الذي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، وذلك بـ منتخب الشباب مواليد 2005.

وكان 17 منتخبًا حسموا تأهلهم للبطولة التي ستقام بحضور 19 فريقًا وطنيًا، وهم: كينيا - تنزانيا - أوغندا - المغرب - غينيا - السنغال - موريتانيا - النيجر - بوركينا فاسو - نيجيريا - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - الكونغو - السودان - زامبيا - أنجولا - مدغشقر.



فيما ستقام مرحلة تصفيات لحسم آخر مقعدين على أن يشارك منتخب مصر مواليد 2005 في تلك المرحلة بجوار ست فرق أخرى.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق أن استضافة تلك البطولة تعتبر فرصة للبلدان الثلاث لضبط تحضيراتها لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

الجدير بالذكر، أن النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2022 توج بها منتخب السنغال.

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