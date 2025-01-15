الرياضة - 09:26 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:26 صباحاً - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 في جميع البنوك العاملة بـ مصر، وذلك في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي، بلغ نحو 13.461 جنيه للشراء، 13.423 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 13.453 جنيه للشراء، 13.391 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر، وصل نحو 13.454 جنيه للشراء، 13.391 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، سجل نحو 163.16 جنيه للشراء، و163.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 162.47 جنيه للشراء، و163.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، سجل نحو 162.64 جنيه للشراء، و163.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.75 جنيه للشراء، 13.78 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.73 جنيه للشراء، و13.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.73 جنيه للشراء، و13.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 50.39 جنيه للشراء، 50.53 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.33 جنيه للشراء، و61.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 61.26 جنيه للشراء، و61.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر نحو 61.34 جنيه للشراء، و61.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.42 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.95 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر 51.95 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع.